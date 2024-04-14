«Зенит» обыграл «Парму» и занял второе место в регулярном чемпионате Единой лиги

На стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Зенит» принимал пермскую «Парму». Встречу обслуживала бригада арбитров в составе Алексея Давыдова, Евгения Михеева и Антона Сазонова. Счёт встречи — 77:66 в пользу хозяев.

Наилучшую результативность в матче показал Би Джей Джонсон, на счету которого 22 очка. В составе команды из Санкт-Петербурга больше всех очков заработал Джувэн Морган — 14.

Стоит отметить, что этим матчем завершился регулярный сезон Единой лиги. «Зенит» по его итогам оказался на втором месте, выиграв 26 матчей из 36. «Парма» финишировала пятой — 20 побед, 16 поражений. Первое место занял казанский УНИКС, который также имеет 26 побед при 10 поражениях.