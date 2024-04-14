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Зенит — Парма. Прямая трансляция
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«Зенит» обыграл «Парму» и занял второе место в регулярном чемпионате Единой лиги

«Зенит» обыграл «Парму» и занял второе место в регулярном чемпионате Единой лиги
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На стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Зенит» принимал пермскую «Парму». Встречу обслуживала бригада арбитров в составе Алексея Давыдова, Евгения Михеева и Антона Сазонова. Счёт встречи — 77:66 в пользу хозяев.

Единая лига ВТБ . Группа А
14 апреля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
77 : 66
Парма
Пермский край
Зенит: Морган - 14, Карлтон - 12, Хантер - 10, Жбанов - 9, Курич - 9, Эртель - 7, Карасёв - 6, Фрейзер - 4, Зубков - 4, Клименко - 2, Захаров, Вольхин
Парма: Джонсон - 22, Брайс - 16, Риз - 6, Соломон - 5, Ильницкий - 5, Халтурин - 4, Платунов - 4, Абдулбасиров - 2, Чебуркин - 2, Перевалов, Морозов, Тучков

Наилучшую результативность в матче показал Би Джей Джонсон, на счету которого 22 очка. В составе команды из Санкт-Петербурга больше всех очков заработал Джувэн Морган — 14.

Стоит отметить, что этим матчем завершился регулярный сезон Единой лиги. «Зенит» по его итогам оказался на втором месте, выиграв 26 матчей из 36. «Парма» финишировала пятой — 20 побед, 16 поражений. Первое место занял казанский УНИКС, который также имеет 26 побед при 10 поражениях.

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