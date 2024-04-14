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Войнаровски объяснил, волнуются ли «Клипперс» из-за травмы Леонарда перед стартом плей-офф

Войнаровски объяснил, волнуются ли «Клипперс» из-за травмы Леонарда перед стартом плей-офф
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Североамериканский журналист и инсайдер Эдриан Войнаровски поделился информацией о травме лёгкого форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда.

«Насколько волнуются «Клипперс» в связи с тем, что Кавай Леонард пропустил последние матчи? Восемь матчей пропустит Кавай, включая предстоящий, из-за травмы колена. В прошлом было много мистических вещей в связи с травмами Кавая. Иногда получалось так, что всё оказывалось намного хуже, чем описывалось ранее. Но в этот раз ситуация не такая. У него такая же травма, с которой он уже справлялся раньше.

В этом сезоне он сыграл в 68 матчах — наибольшее количество игр с сезона-2016/2017. Руководство команды решило дать ему время на лечение. В серии первого раунда с «Далласом» «Клипперс» нужен здоровый Кавай Леонард», — сказал Войнаровски в эфире ESPN.

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