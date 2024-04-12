О великий 2016 год! Плей-офф, определивший судьбу НБА на годы вперёд

Совсем скоро начнётся плей-офф НБА. Несмотря на то что командам осталось сыграть по два матча, мы можем только гадать, какие противостояния нам предстоит увидеть. Неизвестно нам также и то, какое влияние этот постсезон окажет на историю лиги. Не узнаем мы о нём, даже когда увидим чемпионскую команду. Бóльшую часть последствий мы осознаем только через несколько лет.

С каждым годом последствия любого события становятся для нас всё более очевидны. Вот так и с плей-офф-2016 — с каждым сезоном понимаешь, что это был, возможно, самый важный постсезон нынешней эпохи НБА. Давайте попробуем порассуждать о том, какой сильный эффект произвели те исторические события, хорошо отложившиеся у нас в памяти.

Кевин Дюрант, Серж Ибака, Расселл Уэстбрук, Дион Уэйтерс Фото: Harry How/Getty Images

Давайте зайдём чуть издалека, чтобы понять контекст времени и познакомиться с ключевыми персонажами этой истории. «Оклахома-Сити Тандер» сезона-2015/2016 — команда, которая дождалась возвращения Кевина Дюранта после тяжёлой травмы, из-за которой в сезоне-2014/2015 «Тандер» даже не вышли в плей-офф. Да, у команды было оправдание, но именно после того сезона случился раскол между Дюрантом и Расселлом Уэстбруком.

В отсутствие Дюранта Уэстбрук смог впервые почувствовать, что он может быть доминантной соло-звездой, собирающим невероятную статистику. Именно в том сезоне зародился образ будущего обладателя MVP Расселла Уэстбрука с его впечатляющими 30,7 очка, 9,1 ассиста и 7,7 подбора за игру. Сейчас сложно такое представить, но до сезона-2014/2015 Расселл лишь четыре раза в своей карьере набирал 40 очков или больше, а в том сезоне ему удалось это сделать девять раз. Схожая статистика и с трипл-даблами — восемь за всю карьеру до сезона-2014/2015 и 11 раз во время него.

Стефен Карри и Леброн Джеймс в 2015 году Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Историю Леброна знают многие. В 2014 году он вернулся в родной «Кливленд», чтобы закончить историю и наконец принести долгожданное чемпионство фанатам команды. Ему удалось выйти в финал в первый же свой год, после чего он столкнулся с невероятным невезением в плане травм своих партнёров, а конкретно Кайри Ирвинга и Кевина Лава. Королю удалось сделать серию интересной даже в таких тяжёлых условиях, но «Голден Стэйт» всё равно взял верх.

«Уорриорз» вступили в следующий сезон с явной целью доказать мировой аудитории, что их успех не был случайностью — они заявили о себе как о долгосрочной династии. Им удалось выиграть первые 24 матча сезона, после чего они установили тот самый рекорд 73-9. «Кливленд» в одной из очных встреч был разгромлен калифорнийцам, после чего в отставку отправили Дэвида Блатта — казалось, что он не сможет соревноваться с той династией, которая формировалась на наших глазах.

Клэй Томпсон, Андре Роберсон, Стефен Карри и Андре Игуодала в седьмой игре финала Запада 2016 года Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Переходим к самому плей-офф. Начнём, пожалуй, с того самого финала Западной конференции между «Тандер» и «Уорриорз». «Оклахоме» не просто удалось выйти вперёд в серии со счётом 3-1, но и совершено это было с определённой степенью доминирования, что шокировало. Третья и четвёртая игры серии были выиграны «Тандер» со средним преимуществом в 27 очков. Хотя «Голден Стэйт» ни разу за сезон не проигрывал дважды кряду!

Однако «Уорриорз» совершили зрелищный камбэк, оставив седьмой матч серии последним совместным выступлением Дюранта и Уэстбрука. А «Голден Стэйт» вышел в финал, где снова встретился с «Кливлендом».

Финал НБА 2016 года Фото: Ronald Martinez/Getty Images

А ещё давайте обратим внимание на Кайри Ирвинга. Вот факт, который мог подзабыться — ему было лишь 23 года во время того исторического плей-офф. Все помнят тот самый бросок через Стефена Карри в седьмой игре, но не стоит забывать и о том, насколько великолепную серию он провёл и как был важен для грандиозного камбэка. Во второй половине пятого матча он набрал 23 очка, когда его команда была прижата к стенке и боролась за свою жизньв той серии.

Казалось, такой успех станет великолепным началом карьеры одного из лучших пойнт-гардов XXI века. Но что было потом? Разочарование за разочарованием. Если оглянуться назад, то можно сказать, что в каком-то смысле успех 2016 года сбил Кайри с пути, подарив ему иллюзию, что у него может быть куда более важная роль, чем на тот момент. Этим можно объяснить и его завышенные ожидания от «Бостона», и надменность в «Бруклине». Подобные ментальные установки приводили его к провалам и разочарованиям раз за разом, хотя уровень мастерства у Кайри оставался высочайшим.

Кевин Дюрант на пресс-конференции в честь его перехода в «Голден Стэйт» в 2016 году Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Кевин Дюрант признался, что его переход в «Голден Стэйт» не состоялся бы в случае их победы в финале 2016 года. Но «Уорриорз» проиграли, а Дюрант стал участником одного из самых скандальных переходов в истории, который навсегда оставил отпечаток на его карьере. Ирвинг же покинул Леброна летом 2017 года, «Оклахома» выменяла Пола Джорджа в помощь к одинокому Уэстбруку, после чего ПиДжи оказался в «Клипперс», вместе с которыми снова попробует побороться за чемпионство в ближайшие пару месяцев.

Уэстбрук произвёл революцию в восприятии трипл-даблов, выиграв MVP и одновременно заработав репутацию неэффективного игрока. После того как вместе с Дюрантом Расселл неоднократно выходил в финал конференции, ему не удалось это повторить ни разу, причём он не смог даже приблизиться к этому достижению. Расселл стать суперзвездой, чего ему, возможно, не удалось бы добиться, будь он с Дюрантом и по сей день. Но он испортил своё наследие, так как мы смогли удостовериться, что он не способен показать результат без суперзвёздного партнёра по команде.

Кевин Дюрант на церемонии награждения в 2018 году Фото: Gregory Shamus/Getty Images

После перехода в «Голден Стэйт» Дюрант сразу выиграл первый чемпионский титул, а вскоре и второй. Нельзя забывать и о том, что в обоих финалах он становился MVP. Обычно завоевание первого титула заставляет критиков суперзвезды замолчать. Случилось ли это с Дюрантом? Совсем нет — Кевин до сих пор остаётся одним из самых критикуемых игроков лиги, несмотря на все свои достижения.

А как воспринимали Дюранта до 2016 года? Он был одним из самых уважаемых баскетболистов в лиге, к которому вообще было мало вопросов. Никто не сомневался, что он добьётся успеха, а по уровню игру заслуживает стать одним из величайших. Кевин сделал шаг, который позволил ему добиться всего желаемого, но сейчас многим на это попросту наплевать. Люди предпочитают вообще не принимать в расчёт его заслуги времён «Голден Стэйт», поскольку это была настолько сильная команда, ещё и сформированная благодаря резкому росту потолка зарплат в том самом 2016 году.

«Голден Стэйт» после выигрыша чемпионства в 2022 году Фото: Adam Glanzman/Getty Images

Приход Дюранта поставил Карри в сложное положение. Эксперты решили не присуждать ему звание MVP финала 2015 года, хотя многими сейчас это воспринимается как ошибка. Затем приходит Кевин и становится лидером команды в тех решающих противостояниях 2017 и 2018 годов, дважды становится MVP финала, всё внимание было на нём. Карри устроил революцию в игре, возглавив самую доминирующую династию последних 15 лет. Он дважды подряд стал MVP регулярного сезона и настоящей суперзвездой.

Затем случился провал 2016-го, и Карри также начал сталкиваться с ненавистью и критикой. Если бы не его чемпионство и MVP финала 2022 года, наследие Стефена было бы куда более спорным, чем оно представляется сейчас. Карри смог выиграть титул без Дюранта, а сам Кевин этого добиться никак не может. Если финал 2016 года впоследствии оказал негативное влияние на карьеру Кайри, то Стеф после этого поражения, наоборот, получил возможность пройти сценарную арку и встать в ряд величайших.

Кайри Ирвинг, Расселл Уэстбрук, Кевин Дюрант Фото: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images

Интересно, что ключевые фигуры 2016 года — Уэстбрук, Ирвинг, Дюрант и Карри — продолжают быть одними из наиболее поляризующих личностей лиги. Сколько фанатов и сколько ненавистников у этих баскетболистов! В каком-то смысле вся та история связывает пятёрку (вместе с Леброном) и представляет собой целое поколение. Когда люди из этого списка начнут завершать карьеры, можно будет официально заявить, что мы прощаемся с целой эрой.

Если Леброн и Карри по большей части уже оформили своё наследие, им мало что осталось доказывать, то истории Дюранта, Ирвинга и Уэстбрука пока не завершены. Им нужен ещё один успех, который подтвердит их статус и место в истории. А может быть, успеха никакого не будет, и для кого-то из них всё так и завершится, а рана не затянется. В любом случае мы увидим следующую главу этих историй совсем скоро. Станет ли плей-офф 2024 года таким же великим, как в 2016-м? Вряд ли, но всё может быть. Нам остаётся лишь наблюдать и осмысливать.