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Бадди Хилд стал первым игроком НБА за последние 19 лет, сыгравшим 84 игры за сезон

Бадди Хилд стал первым игроком НБА за последние 19 лет, сыгравшим 84 игры за сезон
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Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Бадди Хилд вышел на площадку в заключительном матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс». Таким образом, он стал первым игроком Национальной баскетбольной ассоциации за последние 19 лет, сыгравшим 84 игры за сезон.

Стоит отметить, что Хилд стал всего 21-м игроком в истории НБА, сыгравшим 84 игры за регулярный сезон. В среднем Хилд в этом сезоне набирает 12,0 очка, делает 3,2 подбора и 2,8 передачи за игру.

Последним игроком, сыгравшим на две игры больше стандартных 82-х, был лёгкий форвард Кейси Якобсен (в сезоне-2004/2005 в составе «Финикс Санз»). Рекорд по количеству проведённых матчей в регулярном сезоне принадлежит Уолту Беллами. В сезоне-1968/1969 он сыграл 88 матчей.

НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
4-я четверть
95 : 70
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Макси, Бамба, Лоури, Убре, Даутин, Харрис, Каунсил, Хилд, Пэйн, Смит, Батюм, Рид
Бруклин Нетс: Бриджес, Уокер, Уотфорд, Гильярд, Клауни, Уилсон, Томас, Клэкстон, Джонсон
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