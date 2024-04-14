Бадди Хилд стал первым игроком НБА за последние 19 лет, сыгравшим 84 игры за сезон

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Бадди Хилд вышел на площадку в заключительном матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс». Таким образом, он стал первым игроком Национальной баскетбольной ассоциации за последние 19 лет, сыгравшим 84 игры за сезон.

Стоит отметить, что Хилд стал всего 21-м игроком в истории НБА, сыгравшим 84 игры за регулярный сезон. В среднем Хилд в этом сезоне набирает 12,0 очка, делает 3,2 подбора и 2,8 передачи за игру.

Последним игроком, сыгравшим на две игры больше стандартных 82-х, был лёгкий форвард Кейси Якобсен (в сезоне-2004/2005 в составе «Финикс Санз»). Рекорд по количеству проведённых матчей в регулярном сезоне принадлежит Уолту Беллами. В сезоне-1968/1969 он сыграл 88 матчей.