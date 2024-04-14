«Индиана» набрала 49 очков за четверть в матче с «Атлантой»

В эти минуты на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе проходит матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором местная «Индиана Пэйсерс» принимает «Атланту Хоукс». В первой четверти подопечные Рика Карлайла набрали 49 очков.

Это самый высокий показатель первой четверти в истории франшизы и третий случай, когда «Пэйсерс» набирают 49 очков за четверть.

Рекорд по этому показателю команда установила 4 ноября 2023 года в третьей четверти матча с «Шарлотт Хорнетс» — 50. На данный момент подходит к концу вторая четверть матча. Счёт встречи — 76:66 в пользу хозяев.