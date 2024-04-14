«Индиана» набрала 49 очков за четверть в матче с «Атлантой»
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В эти минуты на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе проходит матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором местная «Индиана Пэйсерс» принимает «Атланту Хоукс». В первой четверти подопечные Рика Карлайла набрали 49 очков.
Это самый высокий показатель первой четверти в истории франшизы и третий случай, когда «Пэйсерс» набирают 49 очков за четверть.
Рекорд по этому показателю команда установила 4 ноября 2023 года в третьей четверти матча с «Шарлотт Хорнетс» — 50. На данный момент подходит к концу вторая четверть матча. Счёт встречи — 76:66 в пользу хозяев.
НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
4-я четверть
135 : 103
Атланта Хоукс
Атланта
Индиана Пэйсерс: Халибёртон, Топпин, Нембард, Уокер, Макконнелл, Браун, Джонсон, Макдермотт, Джексон, Несмит, Смит, Шиппард, Джексон, Тёрнер, Сиакам
Атланта Хоукс: Форрест, Бафкин, Мюррей, Янг, Хантер, Богданович, Гриффин, Капела, Гуйе, Фернанду, Мэтьюз, Крейчи
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