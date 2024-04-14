Игрок «Майами» издевательски обманул двух соперников из «Торонто». Видео

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимает «Торонто Рэпторс». На момент написания новости счёт на табло — 67:51 в пользу домашней команды.

В концовке второй четверти атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирроу убежал в быстрый отрыв, а после чего получил мяч от своего партнёра по команде. Хирроу дважды совершил обманное движение, заставив двух разных соперников подпрыгнуть. Эпизод закончился свободным броском сверху.

ВИДЕО

В нынешнем сезоне 24-летний Хирроу принял участие в 41 матче, набирая в среднем 20,9 очка, 5,3 подбора и 4,4 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 44,1, трёхочковых — 39,6. На данный момент «Хит» занимают восьмое место на Востоке (45-36).

Джимми Батлер принимает участие в двусторонке «Майами»: