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Игрок «Майами» издевательски обманул двух соперников из «Торонто». Видео

Игрок «Майами» издевательски обманул двух соперников из «Торонто». Видео
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимает «Торонто Рэпторс». На момент написания новости счёт на табло — 67:51 в пользу домашней команды.

НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Майами Хит
Майами
4-я четверть
102 : 73
Торонто Рэпторс
Торонто
Майами Хит: Райт, Йович, Кэйн, Жакез-мл., Адебайо, Хироу, Уильямс, Мартин, Суидер, Батлер, Хайсмит, Робинсон, Брайант, Лав, Миллз
Торонто Рэпторс: Фриман, Дик, Макдэниелс, Браун, Нвора, Темпл, Агбаджи, Трент-мл., Уильямс, Олиник

В концовке второй четверти атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирроу убежал в быстрый отрыв, а после чего получил мяч от своего партнёра по команде. Хирроу дважды совершил обманное движение, заставив двух разных соперников подпрыгнуть. Эпизод закончился свободным броском сверху.

ВИДЕО

В нынешнем сезоне 24-летний Хирроу принял участие в 41 матче, набирая в среднем 20,9 очка, 5,3 подбора и 4,4 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 44,1, трёхочковых — 39,6. На данный момент «Хит» занимают восьмое место на Востоке (45-36).

Джимми Батлер принимает участие в двусторонке «Майами»:

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