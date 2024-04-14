«Орландо» и «Индиана» выиграли заключительные матчи регулярного сезона и вышли в ПО
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Сегодня, 14 апреля, завершились заключительные матчи регулярного чемпионата НБА в Восточной конференции. «Орландо Мэджик» одержали победу в матче с одним из лидеров чемпионата — «Милуоки Бакс» (113:88), благодаря чему заняли пятую строчку в турнирной таблице и вышли в плей-офф.
НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
113 : 88
Милуоки Бакс
Милуоки
Орландо Мэджик: Банкеро - 26, Вагнер - 25, Энтони - 13, Айзек - 10, Вагнер - 10, Картер - 7, Блэк - 5, Хьюстан - 5, Саггс - 4, Инглс - 3, Харрис - 3, Фульц - 2, Океке, Ховард, Битадзе
Милуоки Бакс: Портис - 17, Миддлтон - 17, Лиллард - 16, Лопес - 11, Боучэмп - 7, Вашингтон Мл. - 6, Краудер - 6, Бисли - 4, Беверли - 2, Адетокунбо - 2, Ливингстон, Галлинари, Коннотон, Джексон, Роллинз
«Индиана Пэйсерс» также победила в матче с «Атлантой Хоукс» (157:115) и сохранила за собой шестую позицию и место в плей-офф.
НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
157 : 115
Атланта Хоукс
Атланта
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 31, Сиакам - 28, Макконнелл - 17, Макдермотт - 15, Халибёртон - 12, Нембард - 10, Смит - 10, Уокер - 8, Несмит - 8, Топпин - 7, Шиппард - 7, Браун - 4, Джонсон, Джексон, Джексон
Атланта Хоукс: Мюррей - 32, Гуйе - 19, Богданович - 18, Янг - 12, Фернанду - 12, Гриффин - 8, Хантер - 6, Мэтьюз - 6, Бафкин - 2, Форрест, Капела, Крейчи
В параллельной встрече «Филадельфия Сиксерс», которая имела возможность попасть напрямую в плей-офф в случае осечки конкурентов, уверенно переиграл «Бруклин Нетс» (107:86). Команда заняла седьмое место и сыграет в турнире плей-ин с «Майами Хит» (восьмое место). Другую пару составят «Чикаго Буллз» и «Атланта Хоукс».
НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
107 : 86
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Макси - 26, Харрис - 21, Хилд - 19, Рид - 13, Пэйн - 10, Убре - 8, Бамба - 4, Каунсил - 3, Даутин - 2, Смит - 1, Мартин, Лоури, Мелтон, Эмбиид, Батюм
Бруклин Нетс: Томас - 18, Клауни - 16, Уотфорд - 14, Уокер - 12, Уилсон - 9, Бриджес - 8, Клэкстон - 6, Джонсон - 3, Джонсон, Гильярд, Шрёдер, Финни-Смит
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