«Орландо» и «Индиана» выиграли заключительные матчи регулярного сезона и вышли в ПО

Сегодня, 14 апреля, завершились заключительные матчи регулярного чемпионата НБА в Восточной конференции. «Орландо Мэджик» одержали победу в матче с одним из лидеров чемпионата — «Милуоки Бакс» (113:88), благодаря чему заняли пятую строчку в турнирной таблице и вышли в плей-офф.

«Индиана Пэйсерс» также победила в матче с «Атлантой Хоукс» (157:115) и сохранила за собой шестую позицию и место в плей-офф.

В параллельной встрече «Филадельфия Сиксерс», которая имела возможность попасть напрямую в плей-офф в случае осечки конкурентов, уверенно переиграл «Бруклин Нетс» (107:86). Команда заняла седьмое место и сыграет в турнире плей-ин с «Майами Хит» (восьмое место). Другую пару составят «Чикаго Буллз» и «Атланта Хоукс».