Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА, Плей-офф 2024: Бостон Селтикс, Нью-Йорк Никс, Милуоки Бакс, Кливленд Кавальерс, Орландо Мэджик, Индиана Пэйсерс

Турнирные расклады в Восточной конференции: «Никс» — вторые, «Сиксерс» и «Хит» — в плей-ин
Аудио-версия:
Комментарии

В Восточной конференции НБА завершился регулярный чемпионат, первое место по итогам которого занял «Бостон Селтикс».

Команда Джо Маззулы одержала 64 победы и потерпела 18 поражений. В первом раунде плей-офф «Селтикс» встретятся с командой, которая получит вторую путёвку из плей-ин.

Второе место заняла команда «Нью-Йорк Никс», которая сегодня оказалась сильнее Чикаго Буллз (120:119 ОТ) и благодаря этому смогла опередить «Милуоки Бакс».

Команды Восточной конференции, вышедшие в плей-офф:

1. «Бостон Селтикс»
2. «Нью-Йорк Никс»
3. «Милуоки Бакс»
4. «Кливленд Кавальерс»
5. «Орландо Мэджик»
6. «Индиана Пэйсерс»

Команды Восточной конференции, вышедшие в плей-ин:

7. «Филадельфия Сиксерс»
8. «Майами Хит»
9. «Чикаго Буллз»
10. «Атланта Хоукс»

Регулярка НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android