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Турнирные расклады в Восточной конференции: «Никс» — вторые, «Сиксерс» и «Хит» — в плей-ин

В Восточной конференции НБА завершился регулярный чемпионат, первое место по итогам которого занял «Бостон Селтикс».

Команда Джо Маззулы одержала 64 победы и потерпела 18 поражений. В первом раунде плей-офф «Селтикс» встретятся с командой, которая получит вторую путёвку из плей-ин.

Второе место заняла команда «Нью-Йорк Никс», которая сегодня оказалась сильнее Чикаго Буллз (120:119 ОТ) и благодаря этому смогла опередить «Милуоки Бакс».

Команды Восточной конференции, вышедшие в плей-офф:

1. «Бостон Селтикс»

2. «Нью-Йорк Никс»

3. «Милуоки Бакс»

4. «Кливленд Кавальерс»

5. «Орландо Мэджик»

6. «Индиана Пэйсерс»

Команды Восточной конференции, вышедшие в плей-ин:

7. «Филадельфия Сиксерс»

8. «Майами Хит»

9. «Чикаго Буллз»

10. «Атланта Хоукс»