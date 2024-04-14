Турнирные расклады в Восточной конференции: «Никс» — вторые, «Сиксерс» и «Хит» — в плей-ин

В Восточной конференции НБА завершился регулярный чемпионат, первое место по итогам которого занял «Бостон Селтикс».
Команда Джо Маззулы одержала 64 победы и потерпела 18 поражений. В первом раунде плей-офф «Селтикс» встретятся с командой, которая получит вторую путёвку из плей-ин.
Второе место заняла команда «Нью-Йорк Никс», которая сегодня оказалась сильнее Чикаго Буллз (120:119 ОТ) и благодаря этому смогла опередить «Милуоки Бакс».
Команды Восточной конференции, вышедшие в плей-офф:
1. «Бостон Селтикс»
2. «Нью-Йорк Никс»
3. «Милуоки Бакс»
4. «Кливленд Кавальерс»
5. «Орландо Мэджик»
6. «Индиана Пэйсерс»
Команды Восточной конференции, вышедшие в плей-ин:
7. «Филадельфия Сиксерс»
8. «Майами Хит»
9. «Чикаго Буллз»
10. «Атланта Хоукс»