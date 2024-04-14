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Брат Адетокунбо рассмешил скамейку запасных «Орландо», не реализовав слэм-данк

Брат Адетокунбо рассмешил скамейку запасных «Орландо», не реализовав слэм-данк
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В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации для «Орландо Мэджик» и «Милуоки Бакс» форвард «оленей» Таннасис Адетокунбо, который является родным братом Янниса Адетокунбо, не реализовал слэм-данк без сопротивления, после чего скамейка запасных клуба из Флориды бурно отреагировала на этот момент.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Орландо» обыграл «Милуоки» со счётом 113:88. Самым результативным игроком матча стал форвард «Мэджик» Паоло Банкеро, который набрал 26 очков, 11 подборов и семь передач.

«Милуоки» по итогам регулярного чемпионата занял третье место в Западной конференции. После победы над «оленями» клуб из Флориды поднялся на пятую строчку турнирной таблицы и гарантировал себе прямое попадание в плей-офф НБА.

НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
113 : 88
Милуоки Бакс
Милуоки
Орландо Мэджик: Банкеро - 26, Вагнер - 25, Энтони - 13, Айзек - 10, Вагнер - 10, Картер - 7, Блэк - 5, Хьюстан - 5, Саггс - 4, Инглс - 3, Харрис - 3, Фульц - 2, Океке, Ховард, Битадзе
Милуоки Бакс: Портис - 17, Миддлтон - 17, Лиллард - 16, Лопес - 11, Боучэмп - 7, Вашингтон Мл. - 6, Краудер - 6, Бисли - 4, Беверли - 2, Адетокунбо - 2, Ливингстон, Галлинари, Коннотон, Джексон, Роллинз
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