Брат Адетокунбо рассмешил скамейку запасных «Орландо», не реализовав слэм-данк

В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации для «Орландо Мэджик» и «Милуоки Бакс» форвард «оленей» Таннасис Адетокунбо, который является родным братом Янниса Адетокунбо, не реализовал слэм-данк без сопротивления, после чего скамейка запасных клуба из Флориды бурно отреагировала на этот момент.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
«Орландо» обыграл «Милуоки» со счётом 113:88. Самым результативным игроком матча стал форвард «Мэджик» Паоло Банкеро, который набрал 26 очков, 11 подборов и семь передач.
«Милуоки» по итогам регулярного чемпионата занял третье место в Западной конференции. После победы над «оленями» клуб из Флориды поднялся на пятую строчку турнирной таблицы и гарантировал себе прямое попадание в плей-офф НБА.
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