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Леброн Джеймс обновил личный рекорд по передачам в конкретной половине матча

Леброн Джеймс обновил личный рекорд по передачам в конкретной половине матча
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 70:53 в пользу гостевой команды.

НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
108 : 124
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон, Макколлум, Джонс, Маршалл, Дэниэлс, Ингрэм, Альварадо, Валанчюнас, Нэнс, Хоукинс, Мёрфи, Лидделл, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл, Дэвис, Мэйс, Реддиш, Винсент, Кристи, Хэйс, Принс, Каслтон, Ривз, Джайлс, Льюис, Джеймс, Динвидди, Хатимура

Примечательно, что лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс за первую половину игры отдал 13 результативных передач, установив таким образом личный рекорд по передачам в конкретных половинах. На счету Леброна также 13 набранных очков и шесть подборов.

Отметим, что ранее рекорд — 12 ассистов за половину — был установлен в 2016 году, будучи игроком «Кливленд Кавальерс». Однако в 2019 году Джеймс повторил собственное достижение уже в составе «озёрников».

Взгляд в прошлое:
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