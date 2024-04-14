Леброн Джеймс обновил личный рекорд по передачам в конкретной половине матча

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 70:53 в пользу гостевой команды.

Примечательно, что лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс за первую половину игры отдал 13 результативных передач, установив таким образом личный рекорд по передачам в конкретных половинах. На счету Леброна также 13 набранных очков и шесть подборов.

Отметим, что ранее рекорд — 12 ассистов за половину — был установлен в 2016 году, будучи игроком «Кливленд Кавальерс». Однако в 2019 году Джеймс повторил собственное достижение уже в составе «озёрников».