Грег Попович похвалил менталитет Виктора Вембаньямы

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович поделился мнением о французском центровом команды Викторе Вембаньямы, которого он немного сравнил с легендарным форвардом «шпор» Тимом Данканом.

«Он конкурентоспособный, он хочет побеждать… у него есть качества Тима Данкана и врождённый баскетбольный IQ», — сказал Грег Попович на пресс-конференции перед матчем с «Детройтом».

Для 20-летнего Вембаньямы это первый сезон в американской баскетбольной лиге. Виктор — первый номер драфта 2023 года. По ходу регулярного сезона-2023/2024 французский баскетболист в среднем набирает 21,4 очка, делает 10,6 подбора, 3,9 передачи и 3,6 блок-шота.

«Сан-Антонио» с Вембаньямой в составе занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Техаса победил в 21 матче при 60 поражениях.