Вембаньяма в среднем набирает больше блок-шотов, чем одна команда в НБА

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма набирает 3,6 блок-шота в среднем за игру по ходу регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В свою очередь, «Майами Хит» всей командой набирает меньше — 3,4 блок-шота за игру. Клуб из Флориды — худший в НБА по количеству блок-шотов за матч.

Для 20-летнего Вембаньямы это первый сезон в американской баскетбольной лиге. Виктор — первый номер драфта 2023 года. По ходу регулярного сезона-2023/2024 французский баскетболист в среднем набирает 21,4 очка, 10,6 подбора, 3,9 передачи и 3,6 блок-шота.

«Сан-Антонио» с Вембаньямой в составе занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Техаса победил в 21 матче при 60 поражениях.