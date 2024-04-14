Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс не реализовал свободный данк под занавес первой половины матча НБА

Леброн Джеймс не реализовал свободный данк под занавес первой половины матча НБА
Комментарии

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 70:53 в пользу гостевой команды.

НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
108 : 124
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон, Макколлум, Джонс, Маршалл, Дэниэлс, Ингрэм, Альварадо, Валанчюнас, Нэнс, Хоукинс, Мёрфи, Лидделл, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл, Дэвис, Мэйс, Реддиш, Винсент, Кристи, Хэйс, Принс, Каслтон, Ривз, Джайлс, Льюис, Джеймс, Динвидди, Хатимура

Под занавес первой половины игры лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оказался в курьёзной ситуации. Сначала Джеймс совершил перехват, а после в быстром отрыве смазал свободную попытку броска сверху под сирену.

ВИДЕО

Отметим, что Леброн за первую половину встречи отдал 13 результативных передач, установив таким образом личный рекорд по передачам в конкретных половинах. Ранее рекорд — 12 ассистов за половину — им был установлен в 2016 году.

Сейчас читают:
«Леброн контролирует все медиа». Бывший одноклубник Джордана набросился на Джеймса
«Леброн контролирует все медиа». Бывший одноклубник Джордана набросился на Джеймса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android