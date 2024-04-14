Леброн Джеймс не реализовал свободный данк под занавес первой половины матча НБА

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Орлеан Пеликанс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 70:53 в пользу гостевой команды.

Под занавес первой половины игры лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оказался в курьёзной ситуации. Сначала Джеймс совершил перехват, а после в быстром отрыве смазал свободную попытку броска сверху под сирену.

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Отметим, что Леброн за первую половину встречи отдал 13 результативных передач, установив таким образом личный рекорд по передачам в конкретных половинах. Ранее рекорд — 12 ассистов за половину — им был установлен в 2016 году.