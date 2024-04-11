Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос — Альба. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Бывший одноклубник Майкла Джордана, критика Леброна Джеймса, когда будет играть со своим сыном

«Леброн контролирует все медиа». Бывший одноклубник Джордана набросился на Джеймса
Андрей Антсон
Бывший одноклубник Джордана набросился на Леброна
Аудио-версия:
Комментарии
Оправданная критика или личная обида?

Герой баскетбольных мемов Кваме Браун всесторонне раскритиковал поведение Леброна Джеймса. Это случилось на его подкасте, кажется, сейчас каждый баскетболист ведёт такой. Кваме обрушился с критикой на Джеймса, сделав несколько провокационных высказываний. Мы не могли обойти это стороной и хотим поделиться этим с вами.

Браун начал с обсуждения Бронни Джеймса. Сын Леброна часто мелькает в новостях в последние дни из-за своего неожиданного решения заявиться на драфт 2024 года. Казалось, что после проблем с сердцем и далеко не самого удачного года в университете Южной Калифорнии Бронни должен отыграть ещё один год на студенческом уровне. Такое ещё может произойти, юный атлет не исключает возможность перехода в другой колледж.

Леброн и Бронни Джеймс

Леброн и Бронни Джеймс

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Кваме Браун
Кваме Браун
бывший игрок НБА

«Он заявлял, что его сын уже сейчас лучше некоторых игроков «Лейкерс», а также ряда игроков НБА. Если бы похожие вещи заявлял в своё время Лавар Болл, то это посчитали бы бредом сумасшедшего, а также раскритиковали бы его за то, что он давит на своих сыновей. Но поскольку это Леброн, он себе может позволить такое. Бронни — молодец, что справился с проблемами по здоровью, но почему бы не дать ему поиграть ещё один год? Похоже, такое не входит в планы Леброна, такое решение не соотносится с его собственным таймлайном».

Помимо участия в драфте, Бронни также включил себя в список свободных агентов для колледжей NCAA. Нет никаких сомнений, что семья Джеймсов будет заранее знать, выберут ли Бронни на драфте и кто это будет.

Леброн готов перейти в любую команду, чтобы осуществить мечту — поиграть вместе со своим сыном. Естественно, мы понимаем, что наилучшим вариантом для него было бы, если «Лос-Анджелес Лейкерс» сам смог бы задрафтовать Бронни. Браун критикует форварда за создание сложностей для его клуба.

Кваме Браун
Кваме Браун
бывший игрок НБА

«Да уж, «Лейкерс» в очень тяжёлом положении. Им придётся как-то выменять нужный пик, чтобы задрафтовать Бронни, так ещё и оказать нагрузку на собственную платёжку. Я не буду удивлён, если «Лос-Анджелес» пожертвует некоторыми своими игроками ради того, чтобы это провернуть. Да вы и сами знаете, что Джеймс не любит половину своих одноклубников. Он бы их с радостью выкинул. Медиа создали нарратив, что Леброн не может ошибаться. В итоге он и начал себя так вести. Леброн ни в чём не виноват, ошибаются только его партнёры по команде».

Затем Браун продолжил свою речь прямой критикой Леброна. После Браун обратился к стремлению Леброна заручиться славой величайшего в истории через медиа. Кваме — бывший одноклубник Майкла Джордана. Именно Джордан выбрал его на драфте под первым номером, когда был в руководстве «Вашингтон Уизардс». Таким образом, экс-центровой НБА заявляет, что даже не может быть дискуссии о том, кто же является GOAT баскетбола.

Активные споры о том, кто является лучшим игроком за все времена, начались с 2016 года, когда Леброн в составе «Кливленд Кавальерс» совершил камбэк в финальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз». Обсуждения этой темы постоянно появляются на американском телевидении, а также являются частым предметом дискуссии среди фанатов НБА.

Кваме Браун
Кваме Браун
бывший игрок НБА

«Леброн создал подкаст вместе с Джей Джей Редиком, чтобы рассказывать, что он величайший в истории. Джеймс является величайшим, потому что контролирует медиа. Никто из игроков НБА не считает, что он величайший. Мне наплевать, какие у него цифры, рекорды. Люди, которые заявляют, что он GOAT, просто хотят карьерного роста в СМИ. Они его постоянно обсуждают ради кликов и просмотров. Именно поэтому «Лейкерс» много выигрывали в последнее время, Джеймс нужен лиге ради просмотров».

В своих речах Браун дошёл до мысли о том, что даже сама лига подстраивает дела так, чтобы Леброн попал в плей-офф. До предыдущих двух матчей у «Лейкерс» был отличный отрезок, который позволил им в один момент даже выйти на восьмое место. Но «Лос-Анджелес» проиграл «Миннесоте» и «Голден Стэйт» и сильно усложнил себе положение в борьбе за верхнюю сетку плей-ин.

Конкретного вывода нет; цель — предоставить материал для обсуждения и размышления. Сколько в словах Брауна правды, а сколько — личной неприязни, если она вообще есть? Оправдана ли критика Джеймса Кваме? Было бы здорово увидеть ваши мнения.

Клэй может покинуть «Уорриорз»?
Эта молодая команда — второй лучший вариант для Клэя Томпсона после «Голден Стэйт»
Эта молодая команда — второй лучший вариант для Клэя Томпсона после «Голден Стэйт»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android