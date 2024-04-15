«Индиана» имеет отличную статистику в матчах с «Милуоки» перед очной серией в плей-офф НБА

Баскетбольный клуб «Индиана Пэйсерс» встретится с «Милуоки Бакс» в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. В нынешнем регулярном чемпионате «иноходцы» пять раз играли с «оленями», при этом в четырёх матчах между командами побеждала «Индиана».

В одной из последних игр регулярного чемпионата травму получил один из лидеров «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который, вероятно, пропустит несколько первых матчей серии с «Индианой».

«Индиана» имеет статистику в 47 побед при 35 поражениях в сезоне-2023/2024. «Милуоки» же обосновался на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 49 победами при 33 поражениях. Отметим, «Индиана» в последнем матче регулярки обыграла «Атланту Хоукс» со счётом 157:115.