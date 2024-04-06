Ожидания высоки, но хуже быть не может. «Милуоки» провалится в плей-офф НБА?

Что происходит с «Милуоки Бакс», никто не знает. Вряд ли найдётся конкретный ответ. Кто-то будет винить во всех бедах новоиспечённого главного тренера Дока Риверса, который, будучи наставником «Милуоки», одержал 14 побед при 16 поражениях, кто-то будет взирать на отсутствие то Дэмьена Лилларда, то уже Янниса Адетокунбо. А кто-то решит, что чемпионы НБА 2021 года просто подустали под занавес регулярного чемпионата, утеряв всякий интерес к происходящему, хотя он должен быть, если речь идёт об удачном посеве в плей-офф.

Последние три поражения «оленей» примечательны тем, что они играли против команд просто с отвратительным соотношением побед и поражений: «Мемфис Гриззлиз» без Джа Моранта, Десмонда Бейна и Маркуса Смарта (26-50); «Вашингтон Уизардс» — вторая худшая команда Востока (15-63); «Торонто Рэпторс», который сегодня против «Бакс» прервал серию из 15 поражений (23-53). Впечатляет и одновременно нет. Это ещё не упоминая поражения в матчах с такими командами, как «Кливленд Кавальерс» (с разницей 40 очков в январе), «Сакраменто Кингз» (с разницей 35 очков в марте) и «Голден Стэйт Уорриорз» (аналогичная разница в прошлом месяце).

Ещё больше пугает тот факт, что в последних трёх играх клуб из Висконсина считался не только явным фаворитом, но и их победа при этом оценивались как минимум с разницей 10 очков. Восток в этом сезоне по сути очень и очень слаб, за исключением доминирования «Бостон Селтикс», где «Милуоки» едва держится за вторую строчку. Пока всё идёт к тому, что «олени» покинут плей-офф на ранних стадиях. Не получится внезапно доминировать в плей-офф, будучи объективно средней командой с Доком Риверсом во главе, если, конечно же, у вас нет в названии «Майами Хит».

Дэмьен Лиллард (слева) и Яннис Адетокунбо, сезон-2023/2024 Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

«Бакс» имеют определённые проблемы с формированием состава. Крис Миддлтон подвержен травмам и явно прошёл свой пик, отсутствие глубины среди вингов, отсутствие какого-либо развития молодых игроков, ужасная помощь со скамейки запасных в течение многих лет, за исключением, наверное, Бобби Портиса. Любой добротный игрок с уклоном на атаку легко разорвёт нынешнюю оборону «Милуоки» — особенно в плей-офф. Несмотря на то что в течение года у команды было три разных главных тренера, команда всё равно испытывает трудности.

Если уж быть полным пессимистом, то стоит рассчитывать на то, что Дэмьен Лиллард придёт в норму к следующему сезону, а генеральный менеджер Джон Хорст пересмотрит состав в межсезонье. Но, возможно, к плей-офф мы лишь посмеёмся над этим текстом, установив, что эти нынешние поражения «Бакс» — нелепые стечения обстоятельств. До конца регулярки «олени» сыграют с «Нью-Йорком», «Бостоном», «Орландо», «Оклахомой» и ещё раз с «Орландо».