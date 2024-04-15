«Оклахома» заняла первое место в Западной конференции, «Денвер» — второй

Завершился матч Национальной баскетбольной лиги, в котором «Оклахома Сити-Тандер» на своей площадке принимала «Даллас Маверикс». Счёт встречи — 136:85 в пользу хозяев.

Эта победа позволила подопечным Марка Дэйгнолта занять первое место Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

В параллельной встрече «Денвер Наггетс» в поединке с «Мемфис Гриззлиз» также одержал победу и финишировал вторым.

«Миннесота Тимбервулвз», которая тоже претендовала вплоть до последнего тура на первое место, уступила в матче с «Финикс Санз» (106:125) и таким образом стала третьей.

Четвёртое место по итогам регулярного чемпионата досталось команде «Лос-Анджелес Клипперс». Пятое место у «Далласа», шестое — у «Нью-Орлеан Пеликанс».