«Оклахома» заняла первое место в Западной конференции, «Денвер» — второй
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Завершился матч Национальной баскетбольной лиги, в котором «Оклахома Сити-Тандер» на своей площадке принимала «Даллас Маверикс». Счёт встречи — 136:85 в пользу хозяев.
Эта победа позволила подопечным Марка Дэйгнолта занять первое место Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.
НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
135 : 86
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 15, Уиггинс - 14, Холмгрен - 13, Дженг - 13, Уотерс III - 12, Уоллес - 12, Хэйворд - 10, Уильямс - 9, Уильямс - 9, Гидди - 8, Бийомбо - 6, Дорт - 5, Уильямс - 5, Джо - 2, Мускала - 2
Даллас Маверикс: Уильямс - 22, Проспер - 15, Лоусон - 12, Фадж - 11, Харди - 9, Моррис - 8, Грин - 4, Хардуэй-младший - 3, Пауэлл - 2
В параллельной встрече «Денвер Наггетс» в поединке с «Мемфис Гриззлиз» также одержал победу и финишировал вторым.
НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
111 : 126
Денвер Наггетс
Денвер
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 44, Ларэвиа - 29, Пиппен Мл. - 15, Симпсон - 8, Гудвин - 8, Джемисон - 6, Аллен - 1, Уайт
Денвер Наггетс: Маррей - 21, Браун - 19, Йокич - 15, Гордон - 15, Портер - 12, Колдуэлл-Поуп - 11, Джексон - 11, Уотсон - 11, Ннаджи - 6, Холидэй - 3, Ки - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Пикетт
«Миннесота Тимбервулвз», которая тоже претендовала вплоть до последнего тура на первое место, уступила в матче с «Финикс Санз» (106:125) и таким образом стала третьей.
НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
106 : 125
Финикс Санз
Финикс
Миннесота Тимбервулвз: Гобер - 21, Конли - 17, Эдвардс - 13, Рид - 10, Таунс - 10, Гарза - 9, Макдэниелс - 6, Маклафлин - 5, Андерсон - 4, Мур - 4, Александер-Уолкер - 3, Майнотт - 2, Миллер - 2, Моррис, Уоррен
Финикс Санз: Бил - 36, Букер - 23, Аллен - 20, Дюрант - 15, Нуркич - 6, Окоги - 5, Янг - 5, Бол - 4, О'Нил - 4, Литтл - 4, Томас - 3, Уэйнрайт, Ойбанкс, Родди, Ли
Четвёртое место по итогам регулярного чемпионата досталось команде «Лос-Анджелес Клипперс». Пятое место у «Далласа», шестое — у «Нью-Орлеан Пеликанс».
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