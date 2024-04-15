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Игрок «Клипперс» с ростом 183 см выиграл вбрасывание у центрового Марьяновича

Игрок «Клипперс» с ростом 183 см выиграл вбрасывание у центрового Марьяновича
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Ксавьер Мун в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Хьюстон Рокетс» выиграл вбрасывание у центрового «ракет» Бобана Марьяновича.

Видео доступно в телеграм-канале Баскетбол | AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, рост Муна составляет 183 см, а Марьяновича — 224. «Хьюстон» на выезде одержал победу над «Клипперс» со счётом 116:105. Самым результативным игроком встречи стал защитник «парусников» Теренс Мэнн, который набрал 24 очка, пять подборов и две передачи за 28 минут на паркете.

«Оклахома» выиграла регулярный чемпионат Западной конференции, опередив «Денвер Наггетс» по дополнительным показателям.

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