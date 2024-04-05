«Воины» вышли поиграть. «Голден Стэйт» во главе с Карри закрыл рот провокатору

Конец регулярного чемпионата НБА не за горами. Сейчас практически для всех команд настаёт самый важный момент в сезоне, когда решается, кто же выйдет в плей-офф или плей-ин. Матч между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Хьюстон Рокетс» был ключевым в борьбе за 10-е место в Западной конференции. При этом перед самой встречей один парень подлил масла в огонь. Разбираем всю историю от начала и до конца.

«Хьюстон» под конец регулярки разогнался не на шутку — команда победила в 11 матчах кряду и вплотную приблизилась к «Голден Стэйт» в турнирной таблице Запада. В конце марта форвард «ракет» Тари Исон, когда его команда ещё шла на победной серии, в своих социальных сетях записал видео, на котором кричал: «Воины», давайте сыграем». При этом сам баскетболист травмирован с января и никак не причастен к успехам команды.

Такое громкое заявление в адрес многократных чемпионов НБА не могло обойтись без комментария от Дрэймонда, который заявил: «Увиденное меня вообще не удивило. Меня немного удивило то, что человек не играет с 1 января. Как-то странно кричать «давайте сыграем», когда сам играть не будешь. Это создает серьёзное давление на твою команду, при этом сам ты не при делах». Вот с такими вводными начинался матч между «Уорриорз» и «Рокетс».

«Воины» со старта выглядели лучше: отдача на паркете, взаимодействия и реализация — во всём этом преуспели гости. Чего нельзя сказать о «Хьюстоне». Хозяева с первых минут выглядели на порядок слабее и в итоге проиграли все четверти в матче — 24:33, 26:32, 33:34 и 27:34. Итоговый счёт — 133:110 в пользу «Голден Стэйт». Лидеры клуба Стефен Карри и Клэй Томпсон набрали по 29 очков каждый, при этом команда показала великолепную реализацию — 58,8% (47 из 80).

Если говорить мягко, то «Голден Стэйт» просто закопал своего соперника, причём сделал это на выезде и в самый нужный момент сезона. К слову, сам Исон появился на матче в футболке со своими словами «Воины», давайте сыграем». Ещё один невероятный факт: «Уорриорз» победили «Хьюстон» в 13-й раз подряд в НБА! В последний раз подопечные Стива Керра проиграли «ракетам» 21 февраля 2020 года. Просто феноменальная серия для Карри и компании. По завершении очного матча не могло обойтись без комментариев.

Тари Исон в майке «Воины», давайте сыграем» Фото: Кадр из трансляции

Первым на пресс-конференции высказался Клэй Томпсон, который, естественно, обсуждал слова Исона. «Это довольно отстойно. Особенно если ты сам не играешь… Одно дело, если ты играешь, участвуешь в борьбе и можешь ответить за свои слова. Но ты же просто троллишь со стороны. Братан, что ты делаешь?» Клэй полностью прав, парень, который не принимает участия в играх, должен быть тише воды, ниже травы, а этот «уникум» лишь придал мотивации «Голден Стэйт».

Главный тренер «Хьюстона» Име Удока очень точно описал то, что происходило на площадке. «Это выглядело так, будто для многих игроков [«Уорриорз»] этот момент был слишком важным. Немного напоминало оленя в свете фар, который выглядел нежным либо испуганным, что-то из этого».

Матч выдался на загляденье. Прежде всего своей историей до и после. «Воины» вновь показали, что в нужный момент могут собраться и наказать практически любого в лиге. «Голден Стэйт» на ходу — шесть побед кряду. При этом клуб из Сан-Франциско теперь опережает «Хьюстон» на четыре победы за шесть матчей до конца регулярного чемпионата. Получается, «Уорриорз» необходимо выиграть две игры из оставшихся, чтобы гарантировать себе место в плей-ин.

Кажется, банда Карри с этим справится, а для Исона данная ситуация послужит уроком. В лиге не так много смельчаков, которые отважились бы задирать «воинов», но он сделал это — и поплатился. Впереди нас ждёт самое интересное — плей-ин, а за ним плей-офф. «Голден Стэйт» всё-таки попадëт в заветный постсезон или же династия «воинов» закончится уже в этом сезоне? Карри, Томпсон и Грин не молодеют, поэтому нужно хватать быка за рога прямо сейчас.