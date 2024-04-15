Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Оклахома» стала самой молодой командой в истории НБА, занявшей первое место в конференции

«Оклахома» стала самой молодой командой в истории НБА, занявшей первое место в конференции
Комментарии

Завершился матч Национальной баскетбольной лиги (НБА), в котором «Оклахома Сити-Тандер» на своей площадке принимала «Даллас Маверикс». Счёт встречи — 136:85 в пользу хозяев.

НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
135 : 86
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 15, Уиггинс - 14, Холмгрен - 13, Дженг - 13, Уотерс III - 12, Уоллес - 12, Хэйворд - 10, Уильямс - 9, Уильямс - 9, Гидди - 8, Бийомбо - 6, Дорт - 5, Уильямс - 5, Джо - 2, Мускала - 2
Даллас Маверикс: Уильямс - 22, Проспер - 15, Лоусон - 12, Фадж - 11, Харди - 9, Моррис - 8, Грин - 4, Хардуэй-младший - 3, Пауэлл - 2

Эта победа позволила подопечным Марка Дэйгнолта занять первое место Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Таким образом, «Оклахома» стала самой молодой командой в истории НБА (23,9 года), занявшей первое место в своей конференции по итогам регулярного чемпионата.

На втором месте турнирной таблицы расположился «Денвер Наггетс», «Миннесота Тимбервулвз» — третья. Четвёртое место по итогам регулярного чемпионата досталось команде «Лос-Анджелес Клипперс». Пятое место у «Далласа», шестое — у «Нью-Орлеан Пеликанс».

Материалы по теме
О великий 2016 год! Плей-офф, определивший судьбу НБА на годы вперёд
О великий 2016 год! Плей-офф, определивший судьбу НБА на годы вперёд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android