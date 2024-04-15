«Оклахома» стала самой молодой командой в истории НБА, занявшей первое место в конференции

Завершился матч Национальной баскетбольной лиги (НБА), в котором «Оклахома Сити-Тандер» на своей площадке принимала «Даллас Маверикс». Счёт встречи — 136:85 в пользу хозяев.

Эта победа позволила подопечным Марка Дэйгнолта занять первое место Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Таким образом, «Оклахома» стала самой молодой командой в истории НБА (23,9 года), занявшей первое место в своей конференции по итогам регулярного чемпионата.

На втором месте турнирной таблицы расположился «Денвер Наггетс», «Миннесота Тимбервулвз» — третья. Четвёртое место по итогам регулярного чемпионата досталось команде «Лос-Анджелес Клипперс». Пятое место у «Далласа», шестое — у «Нью-Орлеан Пеликанс».