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Гилджес-Александер отреагировал на первое место «Оклахомы» в Западной конференции НБА

Гилджес-Александер отреагировал на первое место «Оклахомы» в Западной конференции НБА
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Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер высказался по поводу выступления своей команды в минувшем регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я играл хорошо. Но самое главное, мы выиграли много матчей. Именно для этого мы все зашнуровываем обувь — для того, чтобы выигрывать матчи и получить шанс на победу в чемпионате», — сказал Гилджес-Александер в послематчевом интервью.

В регулярном сезоне разыгрывающий принял участие в 75 матчах, набирая в среднем 30,1 очка, 6,2 результативной передачи и 5,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 53,5, трёхочковых — 35,3. «Оклахома-Сити» по итогам заняла первое место на Западе (57-25).

Гилджес-Александер приехал на матч «Тандер» на Tesla Cybertruck:

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