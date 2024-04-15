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Эртель преодолел отметку в 1000 очков в Единой лиге

Эртель преодолел отметку в 1000 очков в Единой лиге
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Французский разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель преодолел отметку в 1000 набранных очков в рамках регулярных чемпионатов Единой лиги ВТБ с учётом Кубка России и Суперкубка. Об этом информирует пресс-служба петербургской команды.

Это случилось в заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги с клубом «Парма», в котором «Зенит» одержал победу со счётом 77:66. Эртель в этой встрече набрал семь очков, к которым добавил три подбора и отдал 12 результативных передач.

Фото: https://t.me/zenitbc

«Зенит» занял второе место в регулярке, выиграв 26 матчей из 36. Первым стал казанский УНИКС, а тройку сильнейших замкнул ЦСКА.

Ранее победу в матче с «Пармой» прокомментировал главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль, отметивший болельщиков петербургской команды.

Слова Паскуаля:
Паскуаль: мы знаем, что являемся лучшей командой второго этапа Единой лиги
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