ЦСКА уволил главного тренера Райковича перед стартом плей-офф Единой лиги

Московский ЦСКА принял решение расстаться с главным тренером команды Эмилом Райковичем. Об этом информирует пресс-служба московской команды. Красно-синих Райкович возглавлял с лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ армейцы стали победителями первого раунда сезона, Райкович второй год подряд стал тренером команды на Матче всех звёзд. По итогам регулярного чемпионата Единой лиги ЦСКА занял третье место. В матче последнего тура красно-синие уступили казанскому УНИКСу, который в итоге стал первым. Второе место занял петербургский «Зенит».

В плей-офф ЦСКА сыграет с красноярским «Енисеем», который занял шестое место в турнирной таблице Единой лиги в группе А. Ранее об играх с ЦСКА высказался защитник «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс.