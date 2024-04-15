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Новичок «Мемфиса» Джексон приблизился к достижению Леброна Джеймса 20-летней давности

Новичок «Мемфиса» Джексон приблизился к достижению Леброна Джеймса 20-летней давности
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Форвард «Мемфиса» Грегори Джексон завершил регулярный сезон с показателем в 14,6 очка за игру. Таким образом, он стал вторым самым молодым игроком в истории, кому удавалось на протяжении сезона набирать 10 или более очков в среднем за игру.

Джексону покорилось данное достижение в возрасте 19 лет и 119 дней. Его опережает только Леброн Джеймс, который в возрасте 19 лет и 109 дней закончил свой дебютный сезон в лиге, набирая в среднем 20,9 очка за игру.

Третьим самым молодым игроком в истории по этому показателю является экс-центровой НБА Дуайт Ховард. Ему было 19 лет и 133 дней на момент завершения своего первого сезона в лиге, где он в среднем набирал по 12 очков за игру.

Джексон был задрафтован «Мемфисом» на драфте 2023 года под 45-м пиком.

Жена Леброна Джеймса подстригла его бороду:

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