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Грейсон Аллен переподписал контракт с «Финикс Санз», сумма соглашения — $ 70 млн

Грейсон Аллен переподписал контракт с «Финикс Санз», сумма соглашения — $ 70 млн
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Защитник «Финикс Санз» Грейсон Аллен переподписал контракт с командой на четыре года, за которые получит $ 70 млн, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. В следующем сезоне «Финикс» потратит порядка $ 79 млн на зарплату Аллена и накладываемый налог на роскошь.

28-летний баскетболист проводит свой шестой сезон в лиге. На студенческом уровне Грейсон отыграл четыре года в составе Duke. Аллен оказался в составе «Санз» перед нынешним сезоном. Он сыграл 75 матчей, где в среднем набирал 13,5 очка, попадая трёхочковые с точностью 46,1%.

По итогам регулярного сезона коллектив из Аризоны занял шестое место в Западной конференции и столкнётся с «Миннесотой Тимбервулвз» в первом раунде плей-офф.

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