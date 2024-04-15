Инсайдер Чарания рассказал, сыграет ли Адетокунбо в первых матчах серии с «Индианой»

Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания рассказал о готовности форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо перед началом плей-офф.

«Яннис Адетокунбо из «Бакс» ежедневно проходит восстановление от травмы икроножной мышцы, но есть большие сомнения насчёт его статуса перед началом серии с «Индианой». Несмотря на то что Яннис всегда очень быстро восстанавливается, неизвестно, примет ли он участие в первой игре плей-офф», — заявил Чарания в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Яннис получил травму 10 апреля в матче с «Бостоном». Тяжёлый форвард был вынужден досрочно завершить игру, поскольку, как стало известно, у него изначально было диагностировано растяжение икроножной мышцы.

Яннис Адетокунбо направляется в раздевалку «Индианы» после игры: