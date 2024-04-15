«Моей уникальной статистикой». Вембаньяма рассказал, чем гордится больше всего

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма ответил на вопрос о том, чем он больше всего гордится в своём дебютном сезоне в НБА.

«Есть пара вещей. То, что мне просто нравится, это моя уникальная статистика и рекорды, что я сумел поставить. Я оказался лидером среди всех новичков по многим показателям. Также я показал лучший показатель в лиге по блок-шотам», — заявил Виктор Вембаньяма на пресс-конференции.

В своём первом сезоне в НБА у Виктора в среднем 21,4 очка, 10,6 подбора и 3,6 блок-шота. Ему удалось сыграть 71 матч.

«Сан-Антонио Спёрс» завершил сезон на предпоследнем месте в Западной конференции с 22 победами и 60 поражениями.

Виктор Вембаньяма и Руди Гобер обмениваются джерси после матча: