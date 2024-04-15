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«Ты засранец!». Легендарный рестлер оскорбил журналиста ESPN за критику Леброна

«Ты засранец!». Легендарный рестлер оскорбил журналиста ESPN за критику Леброна
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Легендарный рестлер Рик Флэр обрушился с критикой на журналиста ESPN Алана Хана из-за его слов про то, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является старым.

«Мне жаль отметить, но спустя год после твоих слов, Алан Хан, о том, что Леброн — старый, он смог оформить ещё один трип-дабл. Ты засранец! Это настолько стыдно, что ты вообще занимаешься этой работой. Когда я вижу тебя в эфире ESPN, я тут же выключаю телевизор. Леброн — с трипл-даблом! «Лейкерс» — вперёд!» — заявил Флэр в социальной сети X (ранее Twitter).

Алан Хан незамедлительно ответил Флэру на оскорбление.

«Леброн и правда старый. Но он всё ещё велик. Прямо как и ты. Не могу дождаться завтрашего эфира, уверен, ты будешь смотреть», — ответил Хан Флэру в социальных сетях.

Леброн едет в машине под грустную музыку после поражения:

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