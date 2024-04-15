Леброн Джеймс рассказал о своём физическом состоянии перед грядущим плей-офф

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подвёл итог регулярного сезона, а также рассказал, как чувствует себя перед плей-офф.

«Это был хороший регулярный сезон, мы добыли больше побед, чем в прошлый раз, несмотря на все сложности. Не забудем и о победе на Кубке НБА.

Я чувствую себя сейчас лучше, чем было в прошлом году перед плей-офф. Конечно, у меня есть свои болячки, с которыми пытаюсь справляться ежедневно. Сколько я сыграл матчей в этом сезоне? 73? Думаю, это отличный показатель. На данном этапе карьеры для меня это достижение», — приводит слова Леброна журналист Дэйв Макменамин в социальной сети X (ранее Twitter).

Предматчевая подготовка Леброна Джеймса:

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