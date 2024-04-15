Стив Керр: у меня хорошее предчувствие по поводу плей-офф

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о выступлении команды на последнем этапе регулярного сезона и рассказал о своих чувствах перед грядущим плей-офф.

«Я очень счастлив из-за того, как мы играли в последние пару месяцев. В начале сезона мы были в замешательстве, пытаясь найти свою идентичность. Но в итоге многие парни сделали шаг вперёд и на паркете, и за его пределами. У нас хорошие взаимоотношения внутри команды, отличная «химия», каждый заступается за каждого, все усердно работают. У меня хорошее предчувствие по поводу плей-офф. Я думаю, у нас есть шанс добиться чего-то особенного», — приводит слова Керра портал Fadeaway World.

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