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Стив Керр: у меня хорошее предчувствие по поводу плей-офф

Стив Керр: у меня хорошее предчувствие по поводу плей-офф
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о выступлении команды на последнем этапе регулярного сезона и рассказал о своих чувствах перед грядущим плей-офф.

«Я очень счастлив из-за того, как мы играли в последние пару месяцев. В начале сезона мы были в замешательстве, пытаясь найти свою идентичность. Но в итоге многие парни сделали шаг вперёд и на паркете, и за его пределами. У нас хорошие взаимоотношения внутри команды, отличная «химия», каждый заступается за каждого, все усердно работают. У меня хорошее предчувствие по поводу плей-офф. Я думаю, у нас есть шанс добиться чего-то особенного», — приводит слова Керра портал Fadeaway World.

Крис Пол встретился с Керром в тренировочном лагере сборной США

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