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«Я вернусь». Деррик Роуз развеял слухи об окончании игровой карьеры

«Я вернусь». Деррик Роуз развеял слухи об окончании игровой карьеры
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Разыгрывающий «Мемфис Гризлиз» Деррик Роуз ответил на вопрос о том, продолжит ли он играть за команду в следующем сезоне.

«Да, я вернусь», — приводит слова Роуза журналист Дамайкл Коул в социальной сети X (ранее Twitter).

Роуз является самым молодым обладателем награды MVP в истории НБА. В 21 год он был лидером «Чикаго», который доминировал в Восточной конференции, показывая результат лучше, чем большое «трио» в «Хит».

Отметим, что Роуз на протяжении последней части карьеры боролся с травмами и побывал в большом количестве команд НБА — «Кливленде», «Миннесоте», «Нью-Йорке», «Детройте». На данный момент Деррик выступает за «Мемфис».

Джа Морант исполняет данк от щита перед матчем НБА:

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