Уэйд Болдуин не смог выехать с «Маккаби» в Сербию из-за проблем с паспортом сына

Игрок «Маккаби» Тель-Авив Уэйд Болдуин не смог полететь вместе с командой из Израиля в Сербию на плей-ин матч с «Басконией», сообщает Basket News. Причиной стали бюрократические проблемы с паспортом его сына.

Из-за проблем с документами Уэйд вместе с семьёй временно не мог покинуть Израиль. Сообщается, что он вылетит в Сербию позже.

Первые матчи плей-ин Евролиги пройдут завтра, 16 апреля. В 20:00 мск «Маккаби» встретится с «Басконией». Победитель этой встречи выйдет в четвертьфинал и сыграет в серии с «Панатинаикосом». Проигравший встретится с победителем второго матча, который стартует в 21:00 — «Анадолу» Эфес —«Виртус» Болонья. Тот, кто сможет получить последнюю путёвку в плей-офф, сыграет в первом раунде с «Реалом» Мадрид.

Евролига. «Маккаби Тель-Авив» — «Олимпия Милан»:

Смотрите Евролигу эксклюзивно в Okko