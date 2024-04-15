Стала известна символическая пятёрка финальной недели регулярного сезона Единой лиги

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила имена игроков, которые попали в символическую пятёрку по итогам игровой недели в период с 8 по 14 апреля.

В неё вошли следующие баскетболисты: Ненад Димитриевич, представляющий казанский УНИКС, его одноклубник Джален Рейнольдс, игрок екатеринбургского «Уралмаша» Антон Глазунов, баскетболист МБА Владислав Трушкин и разыгрывающий петербургского «Зенита» Томас Эртель.

Фото: Пресс-служба Единой лиги

Эта неделя стала последней в регулярном сезоне Единой лиги. На этой неделе (17 и 20 апреля) состоятся матчи плей-ин, в которых определятся два оставшихся участника плей-офф. Они столкнутся с УНИКСом и «Зенитом» в четвертьфинале как с двумя лучшими командами группы «А». ЦСКА встретится с «Енисеем», а «Парма» выяснит сильнейшего в серии с «Локомотивом-Кубань».