Наставник «Оклахомы» Марк Дэйгнолт назван тренером года в НБА

Наставник «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт стал победителем в премии «Тренер года», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в социальной сети X (ранее Twitter).

Решение было вынесено ассоциацией тренеров НБА. В голосовании принимали участие все 30 наставников лиги.

Марк привёл «Тандер» к первому месту в Западной конференции. Таким образом, коллектив из Оклахомы стал самой молодой командой, кому удавалось подобное достижение.

Дэйгнолт работает в «Оклахоме» с 2020 года. Именно здесь он впервые стал главным тренером команды НБА. До этого он работал ассистентом в штабе «Тандер», а также пять лет был наставником фарм-клуба команды.

«Оклахома» в первом раунде плей-офф сыграет с командой из плей-ин.

Благотворительность от игроков «Оклахомы»: