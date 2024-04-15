Источник: главный тренер «Жальгириса» Тринкьери близок к продлению соглашения с клубом

Наставник «Жальгириса» Андреа Тринкьери с большой долей вероятности останется в команде на следующий сезон, сообщает Basket News. Источники сообщают, что клуб и специалист ведут переговоры о новом контракте.

Тринкьери возглавил литовский клуб в январе нынешнего года. Его изначальный контракт предполагал опцию, по которой он может покинуть команду летом 2024 года. Предполагается, что новое соглашение гарантирует работу Андреа в следующем сезоне.

Перед приходом Тринкьери в команду «Жальгирис» имел серию поражений из шести матчей и располагался на 16-м месте в Евролиге. Вместе с итальянским специалистом команде удалось добыть девять побед в 17 матчах. Таким образом, литовский коллектив закончил сезон на 14-м месте с 14 победами и 20 поражениями.

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