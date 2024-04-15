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«ЦСКА нужен авторитарный тренер». Станислав Ерёмин — об увольнении Эмила Райковича

«ЦСКА нужен авторитарный тренер». Станислав Ерёмин — об увольнении Эмила Райковича
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Экс-тренер сборной, а также чемпион мира и двукратный чемпион Европы Станислав Ерёмин высказал своё мнение об увольнении Эмила Райковича с поста главного тренера ЦСКА.

«Райкович — хороший тренер, достаточно высокого уровня, и он доказал это, работая в предыдущих командах. Но ЦСКА есть ЦСКА. Если ты не первый, то никто не даст гарантии главному тренеру, что он будет продолжать работу на следующий год. На мой взгляд, для ЦСКА нужен более авторитарный, авторитетный и более опытный тренер, не по возрасту, а по опыту, наверное, именно матчей за золото, который уже прошёл это горнило, который прошёл игры плей-офф самого высокого уровня. Наверное, вот этого и не хватило Эмилу.

Надо отдать должное руководству ЦСКА, что оно дало шанс поправить дела главному тренеру после первого сезона. Но посмотрите, картина не поменялась. ЦСКА очень уверенно играет игры регулярного чемпионата, показывает хороший баскетбол, хорошую игру, как только доходит до стадии решающих матчей, игр плей-офф — игра меняется и команду не узнать», — сказал Ерёмин в эфире радио «Движение».

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