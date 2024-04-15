Виктор Вембаньяма: я пока достиг только 15% своего потенциала

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма ответил на вопрос о том, каким уровнем потенциала обладает.

«Я сейчас нахожусь на 15-процентной отметке пути между своей первой игрой в НБА и моим пиком», — приводит слова Вембаньямы Eurosport.

В своём первом сезоне в НБА у Виктора в среднем 21,4 очка, 10,6 подбора и 3,6 блок-шота. Ему удалось сыграть 71 матч. Француз является главным претендентом на награду «Новичок года», а также называется в тройке баскетболистов, у кого наибольшие шансы стать «Лучшим оборонительным игроком» нынешнего сезона.

«Сан-Антонио Спёрс» завершил сезон на предпоследнем месте в Западной конференции с 22 победами и 60 поражениями.

Виктор Вембаньяма слушает наставления от Грега Поповича: