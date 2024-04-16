Шэмс Чарания: «Детройт» принял решение нанять президента по баскетбольным операциям

Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил, что «Детройт Пистонс» принял решение нанять президента по баскетбольным операциям после неудачного сезона команды.

Всей политикой по формированию состава занимался генеральный менеджер команды Трой Уивер. Франшиза хочет нанять человека, у которого будет право «вето» на все решения, принятые Уивером.

«Детройт» завершил сезон на последнем месте в Восточной конференции, одержав 14 побед и потерпев 68 поражений, что стало худшим результатом в истории франшизы.

По ходу нынешнего сезона «Пистонс» установили рекорд НБА по самой длинной серии поражений — 28 матчей.

Марвин Багли и Айзея Ливерс попрощались с игроками «Детройта»: