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«Теперь матчи будут совершенно другие». Энтони Эдвардс высказался о грядущем плей-офф

«Теперь матчи будут совершенно другие». Энтони Эдвардс высказался о грядущем плей-офф
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался о грядущей серии плей-офф с «Финикс Санз». «Тимбервулвз» уступили «Финиксу» в последнем матче регулярного сезона со счётом 106:125.

НБА - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
106 : 125
Финикс Санз
Финикс
Миннесота Тимбервулвз: Гобер - 21, Конли - 17, Эдвардс - 13, Рид - 10, Таунс - 10, Гарза - 9, Макдэниелс - 6, Маклафлин - 5, Андерсон - 4, Мур - 4, Александер-Уолкер - 3, Майнотт - 2, Миллер - 2, Моррис, Уоррен
Финикс Санз: Бил - 36, Букер - 23, Аллен - 20, Дюрант - 15, Нуркич - 6, Окоги - 5, Янг - 5, Бол - 4, О'Нил - 4, Литтл - 4, Томас - 3, Уэйнрайт, Ойбанкс, Родди, Ли

«Теперь матчи будут совершенно другие, судьи больше не будут свистеть всё подряд, всё будет намного сложнее и жёстче.

Что касается «Финикса», то вы сами всё видели. Они на мне постоянно сдваивались, поэтому у меня всего семь бросковых попыток. Также они задействуют Кевина Дюранта на позиции тяжёлого форварда, из-за чего нам нужно сделать несколько изменений в нашей ротации и нашей защитной системе. Мы будем готовы», — приводит слова Эдвардса Bally Sports North в социальной сети X (ранее Twitter).

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Эдвардс реализовал дальнюю трёшку под выкрик «Стеф Карри»:

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