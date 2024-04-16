«Теперь матчи будут совершенно другие». Энтони Эдвардс высказался о грядущем плей-офф

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался о грядущей серии плей-офф с «Финикс Санз». «Тимбервулвз» уступили «Финиксу» в последнем матче регулярного сезона со счётом 106:125.

«Теперь матчи будут совершенно другие, судьи больше не будут свистеть всё подряд, всё будет намного сложнее и жёстче.

Что касается «Финикса», то вы сами всё видели. Они на мне постоянно сдваивались, поэтому у меня всего семь бросковых попыток. Также они задействуют Кевина Дюранта на позиции тяжёлого форварда, из-за чего нам нужно сделать несколько изменений в нашей ротации и нашей защитной системе. Мы будем готовы», — приводит слова Эдвардса Bally Sports North в социальной сети X (ранее Twitter).

Эдвардс реализовал дальнюю трёшку под выкрик «Стеф Карри»: