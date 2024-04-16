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Расписание плей-ин Евролиги 16 апреля

Расписание плей-ин Евролиги 16 апреля
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Сегодня, 16 апреля, состоится раунд плей-ин Евролиги. Команды, занявшие места с седьмого по десятое по итогам регулярного чемпионата, поборются за последние две путёвки в плей-офф Евролиги. «Маккаби» из Тель-Авива (седьмое место по итогам регулярки) сыграет с «Басконией» (восьмое место), а «Анадолу Эфес» (девятое место) встретится с «Виртусом» (10-е место). Первая пара начнёт игру в 20:00 по московскому времени, а турецкий и итальянский клуб выйдут на площадку в 21:00 мск.

Евролига . Плей-ин
16 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Плей-ин
16 апреля 2024, вторник. 21:00 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Согласно формату, команды, занявшие седьмое и восьмое места, проведут между собой одну игру. Победитель напрямую выйдет в плей-офф с седьмым номером посева, а проигравший сыграет с победителем матча между девятой и десятой командами за выход в плей-офф с восьмым номером посева.

Евролига. Календарь
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