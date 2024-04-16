Расписание плей-ин Евролиги 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, состоится раунд плей-ин Евролиги. Команды, занявшие места с седьмого по десятое по итогам регулярного чемпионата, поборются за последние две путёвки в плей-офф Евролиги. «Маккаби» из Тель-Авива (седьмое место по итогам регулярки) сыграет с «Басконией» (восьмое место), а «Анадолу Эфес» (девятое место) встретится с «Виртусом» (10-е место). Первая пара начнёт игру в 20:00 по московскому времени, а турецкий и итальянский клуб выйдут на площадку в 21:00 мск.

Согласно формату, команды, занявшие седьмое и восьмое места, проведут между собой одну игру. Победитель напрямую выйдет в плей-офф с седьмым номером посева, а проигравший сыграет с победителем матча между девятой и десятой командами за выход в плей-офф с восьмым номером посева.

Евролига. «Монако» — «Бавария»: