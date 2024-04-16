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Назван главный кандидат на последнее место в составе сборной США на ОИ-2024

Назван главный кандидат на последнее место в составе сборной США на ОИ-2024
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард является главным кандидатом на последнее место в составе сборной США на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ранее назывались имена 11 из 12 игроков, которые примут участие в олимпийском баскетбольном турнире.

«Кавай Леонард является главным кандидатом на свободное место в сборной США. Пол Джордж, Паоло Банкеро, Микал Бриджес и Джейлен Брансон также рассматриваются», — говорится в сообщении The Athletic.

Ранее говорилось, что в Париж отправятся Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс и Тайриз Халибёртон.

Болельщики «Сан-Антонио» реагируют на появление Кавая Леонарда:

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