Леброн, Карри и Дюрант едут на ОИ-2024, сумеет ли кто-то лишить США золота?

Недавно авторитетное издание The Athletic назвало имена 11 баскетболистов, которые будут включены в заявку сборной США для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. По сведениям источника, участие в турнире должны точно принять такие звёзды, как Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс и Тайриз Халибёртон. Кроме того, вероятным кандидатом на оставшееся место называется Кавай Леонард. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос – сумеет ли кто-то лишить США золота?

Напомним, Олимпийские игры в столице Франции стартуют 26 июля и продлятся до 11 августа.