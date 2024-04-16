Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн, Карри и Дюрант едут на ОИ-2024, сумеет ли кто-то лишить США золота?

Леброн, Карри и Дюрант едут на ОИ-2024, сумеет ли кто-то лишить США золота?
Комментарии

Недавно авторитетное издание The Athletic назвало имена 11 баскетболистов, которые будут включены в заявку сборной США для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. По сведениям источника, участие в турнире должны точно принять такие звёзды, как Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс и Тайриз Халибёртон. Кроме того, вероятным кандидатом на оставшееся место называется Кавай Леонард. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос – сумеет ли кто-то лишить США золота?

Напомним, Олимпийские игры в столице Франции стартуют 26 июля и продлятся до 11 августа.

Материалы по теме
Шакил О'Нил: «Дрим-Тим 2» могла бы победить «Дрим-Тим 1»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android