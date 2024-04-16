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Фарм-клуб «Оклахомы» стал чемпионом G-Лиги

Фарм-клуб «Оклахомы» стал чемпионом G-Лиги
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«Оклахома-Сити Блю», являющаяся фарм-клубом «Оклахома-Сити Тандер» из НБА, стала чемпионом G-Лиги нынешнего сезона. В финальной серии команда победила «Мейн Селтикс» (2-1). Для фарм-клуба «Тандер» этот титул стал первым в истории в рамках G-Лиги.

Первая игра финала закончилась победой «Селтикс» со счётом 106:86, однако игроки «Блю» выиграли два следующих матчах – 99:89 и 117:100.

«Так уж получилось, но наше путешествие было немного сумасшедшим. Однако самый важный навык, которым нужно овладеть, — это быть готовым к тому, чтобы в случае необходимости суметь выдержать удар», — сказал во время общения с журналистами главный тренер «Блю» Кэмерон Вудс.

Благотворительность от игроков «Оклахомы-Сити Тандер»:

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