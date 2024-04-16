Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Войнаровски: «Милуоки» готовится начать серию с «Индианой» без Янниса Адетокунбо

Войнаровски: «Милуоки» готовится начать серию с «Индианой» без Янниса Адетокунбо
Комментарии

Авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил о статусе греческого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо перед серией первого раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс».

«Команда готовится остаться без двукратного MVP Янниса Адетокунбо в начале серии с «Индианой Пэйсерс», но надеется, что Яннис сможет вернуться на паркет по ходу первого раунда благодаря работе по восстановлению от растяжения», — написал Войнаровски в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Яннис получил травму 10 апреля в матче с «Бостоном». Тяжёлый форвард был вынужден досрочно завершить игру, поскольку, как стало известно, у него изначально было диагностировано растяжение икроножной мышцы.

Яннис Адетокунбо направляется в раздевалку «Индианы» после игры

Материалы по теме
Редик выбрал между Йокичем, Дончичем и Гилджес-Александером в гонке за MVP
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android