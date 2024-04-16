Войнаровски: «Милуоки» готовится начать серию с «Индианой» без Янниса Адетокунбо

Авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил о статусе греческого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо перед серией первого раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс».

«Команда готовится остаться без двукратного MVP Янниса Адетокунбо в начале серии с «Индианой Пэйсерс», но надеется, что Яннис сможет вернуться на паркет по ходу первого раунда благодаря работе по восстановлению от растяжения», — написал Войнаровски в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Яннис получил травму 10 апреля в матче с «Бостоном». Тяжёлый форвард был вынужден досрочно завершить игру, поскольку, как стало известно, у него изначально было диагностировано растяжение икроножной мышцы.

Яннис Адетокунбо направляется в раздевалку «Индианы» после игры