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Потенциальный топ-5 пик драфта НБА Никола Топич близок к возвращению на паркет

Потенциальный топ-5 пик драфта НБА Никола Топич близок к возвращению на паркет
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Игрок «Црвены Звезды» Никола Топич близок к возвращению на паркет, сообщает Basket News. Серб пропустил более трёх месяцев из-за травмы колена.

Ближайшей возможной датой возвращения является 22 апреля, когда «Црвена Звезда» сойдётся в ответном матче четвертьфинала Адриатической лиги с «Подгорицей». Финальное решение о статусе Топича будет принято в ближайшие дни.

Никола начал нынешний сезон в составе «Мега Баскет», после чего перешёл в белградский клуб в декабре 2023 года. Он успел принять участие в двух матчах Евролиги, где в среднем набирал 3,5 очка и делал 3,5 ассиста.

18-летний игрок будет принимать участие в драфте 2024 года, где, по мнению разных экспертов, он будет выбран в первой пятёрке.

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