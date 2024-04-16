«Маккаби» вышел в плей-офф Евролиги благодаря уверенной победе в матче с «Басконией»

Сегодня, 16 апреля, прошёл матч верхней сетки плей-ин Евролиги между «Маккаби» Тель-Авив и «Басконией». В итоге победу одержал «Маккаби» со счётом 113:85 (28:15, 27:21, 31:25, 27:24).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Басконии» Коди Миллер-Макинтайр. На его счету 32 очка, восемь подборов и семь результативных передач.

В составе «Маккаби» стоит выделить защитника Лоренцо Брауна (29 очков, пять подборов и пять передач) и Уэйда Болдуина (26 очков и пять ассистов).

Таким образом, израильский клуб вышел в четвертьфинал Евролиги, где встретится с «Панатинаикосом». У «Басконии» ещё есть шанс выйти в плей-офф. Им предстоит встреча с победителем матча «Анадолу Эфес» — «Виртус» Болонья.