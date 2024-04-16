Джабари Паркер продлил соглашение с «Барселоной» ещё на один сезон

Игрок «Барселоны» Джабари Паркер переподписал контракт с «Барселоной», сообщает Encestando. Переговоры были отложены из-за возможного возвращения американца в НБА, но стороны договорились о продлении соглашения.

Паркер принял участие в 33 играх нынешнего сезона (15 в старте), где в среднем набирал 10,3 очка и 3,9 подбора. Для Джабари это был первый сезон в Европе.

Паркер был задрафтован в «Милуоки Бакс» в 2014 году под вторым номером. Он провёл в лиге девять лет, где играл также за «Чикаго Буллз», «Вашингтон Уизардс», «Атланту Хоукс», «Сакраменто Кингз» и «Бостон Селтикс».

«Барселона» вышла в плей-офф Евролиги, где в четвертьфинале сойдётся с «Олимпиакосом».

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