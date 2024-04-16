«Виртус» переиграл «Анадолу Эфес» и встретится с «Басконией» за выход в плей-офф

Сегодня, 16 апреля, состоялся матч в рамках плей-ин Евролиги между «Анадолу Эфес» и «Виртусом» Болонья. В итоге победила итальянская команда со счётом 67:64 (21:23, 14:13, 13:14, 19:14).

Самым результативным игроком встречи стал форвард турецкого клуба Уилл Клайберн. На его счету 22 очка и пять подборов. Также стоит выделить его партнёра по команде Шейна Ларкина. В его активе 16 очков.

В составе итальянского клуба три игрока набрали 11 очков или более: Торнике Шенгелия (13 очков), Авуду Абасс (12 очков), Марко Белинелли (11 очков).

Таким образом, «Анадолу Эфес» заканчивает выступление в турнире, а «Виртусу» предстоит разыграть оставшуюся путёвку в плей-офф с «Басконией».