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«Виртус» переиграл «Анадолу Эфес» и встретится с «Басконией» за выход в плей-офф

«Виртус» переиграл «Анадолу Эфес» и встретится с «Басконией» за выход в плей-офф
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Сегодня, 16 апреля, состоялся матч в рамках плей-ин Евролиги между «Анадолу Эфес» и «Виртусом» Болонья. В итоге победила итальянская команда со счётом 67:64 (21:23, 14:13, 13:14, 19:14).

Евролига . Плей-ин
16 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
113 : 85
Баскония
Витория, Испания
Маккаби Тель-Авив: Кливленд, Уэбб III, Браун, Болдуин, Менко, Соркин, Риверо, Коэн, Томассон, Небо, Блатт, Колсон
Баскония: Ховард, Райэсте, Кьоцца, Седекерскис, Маринкович, Миллер-Макинтайр, Диес, Рогкавопулос, Котсар, Костелло, Теодор, Монеке

Самым результативным игроком встречи стал форвард турецкого клуба Уилл Клайберн. На его счету 22 очка и пять подборов. Также стоит выделить его партнёра по команде Шейна Ларкина. В его активе 16 очков.

В составе итальянского клуба три игрока набрали 11 очков или более: Торнике Шенгелия (13 очков), Авуду Абасс (12 очков), Марко Белинелли (11 очков).

Таким образом, «Анадолу Эфес» заканчивает выступление в турнире, а «Виртусу» предстоит разыграть оставшуюся путёвку в плей-офф с «Басконией».

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