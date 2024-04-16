Экс-игрок НБА назвал условие, при котором Леброн Джеймс сможет играть до 60 лет

Бывший игрок НБА Себастьян Телфэйр ответил на вопрос, сколько лет ещё сможет играть форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

«Это зависит от того, чего он сам хочет. В этом году он набирает свыше 25 очков в среднем за игру. Так что если ему будет комфортно набирать, например, 18 очков за игру, то он спокойно сможет играть ещё лет пять. Если он, конечно, этого хочет, а так, я думаю, он это может сделать.

Если бы он был великолепным исполнителем штрафных, то он мог бы играть до 60 лет», — заявил Телфэйр в интервью на Youtube-канале Vlad TV.

В декабре минувшего года Леброну исполнилось 39 лет. Он проводит свой 21-й сезон в лиге. Игрок неоднократно заявлял о своём желании сыграть со своим сыном Бронни. Юный баскетболист заявился на драфт 2024 года.

Предматчевая подготовка Леброна Джеймса