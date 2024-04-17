Тренер Эмбиида: Джоэл не боится звёздных центровых, он над ними доминирует

Дрю Хэнлен, персональный тренер центрового «Филадельфии Сиксерс Джоэла Эмбиида, высказался по поводу мнения о том, что его подопечный старается избегать встреч с другими элитными бигменами лиги.

«Мы всегда смеёмся над подобными суждениями. Он играл дважды с Йокичем за последние два года. В первый раз он набрал 47 очков и 18 подборов, а во второй 41 очко и 10 подборов. Не уверен, зачем Джоэлу избегать того, с кем он в среднем набирает 45 очков и 13 подборов.

Если мы посмотрим на других элитных центровых, то Джоэл доминирует над ними. Он набрал 70 очков против Вембаньямы. Что касается Гобера, то я не помню точных цифр, но в конце 2023 года Эмбиид набрал около 50 очков и 12 подборов в игре с ним. В предыдущей их очной встрече Джоэл набрал 39. Ещё был матч, где он заработал 40 очков и 19 подборов.

Давайте взглянем на Джоэла против Энтони Дэвиса. В этом сезоне Эмбиид по ходу очной встречи оформил трипл-дабл с 30 очками, даже не сыграв в четвёртой четверти. В предыдущей игре Джоэл набрал 38+12.

Эмбиид любит играть против лучших в мире. Если Джоэл здоров — то он всегда рад схватке», — приводит слова Хэнлена Sportskeeda.

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